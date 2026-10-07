Британия предупредила: Маск затянет страны в «сделку с дьяволом»

Правительства рискуют заключить «сделку с дьяволом» из-за Starlink основателя SpaceX Илона Маска, заявили в Кембриджском университете, передает Business Insider. По мнению доцента Алессио Терци, сделка позволит Маску решать, как, когда и где граждане и военные получают доступ к интернету.

Терци привел аналогию с Ост-Индской компанией — британским торговым конгломератом, который правил значительной частью Индийского субконтинента. В 1600 году компания получила исключительные права на торговые маршруты между Азией и Великобританией.

По его словам, доля SpaceX во всем объеме отправляемых в космос грузов составляет почти 80%. Это превышает долю Ост-Индской компании в морских перевозках на пике ее могущества.

Терци отметил, что Маск и SpaceX используют монополию на спутниковую связь скорее как суверенное государство, чем как частная компания. Других деталей его позиции не приводится.

О реакции SpaceX или самого Маска на эти заявления не сообщается. Комментариев правительств, заключивших соглашения по Starlink, также нет.

Starlink предоставляет спутниковый интернет в десятках стран, включая зоны конфликтов. Доступ к сети неоднократно становился предметом политических споров и вопросов о зависимости государств от частной компании.

SpaceX остается крупнейшим оператором пусковых услуг в мире. Монопольное положение компании вызывает дискуссии о регулировании космической отрасли и доступа к критической инфраструктуре связи.

Илон Маск снова стал триллионером.

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