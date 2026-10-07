Будапешт отступил: путь Украине в ЕС открыт

Венгрия сняла вето на технический этап переговоров о вступлении Украины в ЕС

Представители ЕС договорились о проведении технического этапа переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, которые Венгрия блокировала с лета, сообщил портал Rapporteur со ссылкой на источники. Следующим шагом будет согласование проекта общих позиций на следующей неделе.

По словам неназванного дипломата ЕС, Брюссель надеется единогласно принять решение об открытии 2 и 3 переговорных кластеров. Это станет возможным после принятия Верховной радой Украины 12 октября законопроекта об образовательных правах меньшинств.

До этого Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что венгерский премьер-министр Петер Мадьяр поручил дипломатам не блокировать отправку Украине и Молдавии писем о возможном открытии двух следующих блоков переговоров. Речь идет о внутреннем рынке и политике конкурентоспособности.

О конкретных условиях, которые выдвигались Венгрией ранее, не сообщается. Комментариев Будапешта по поводу снятия вето в публикации не приводится.

О том, какие еще шаги предстоят сторонам на пути к членству, не уточняется. Процесс вступления основан на выполнении страной-кандидатом согласованных условий.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос также называла дату вступления Украины в ЕС в 2027 году нереальной. Она подчеркивала, что процесс приема основан на заслугах и поблажек Брюссель делать не будет.

ЕС также может значительно ограничить доступ Киева к своим сельхозрынкам и субсидиям в случае вступления Украины в блок. Ограничения обсуждают из-за опасений Польши, Франции и Италии.

Кос одним словом похоронила мечту Киева о ЕС.

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