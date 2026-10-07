Цепная реакция: российские ракеты уничтожают украинские предприятия целыми кластерами

ВС РФ выпустили более 70 ракет по Украине в ответ на атаку Москвы дронами

Попыткой атаковать Москву сотнями БПЛА Зеленский накликал мощный ответ ВС РФ. Более 70 российских ракет минувшей ночью в разных регионах Украины «выносили» целые промышленные цепочки, завязанные на производство БПЛА и баллистики.

Канал Олега Царева со ссылкой на украинский мониторинг приводит такие данные: «ВС РФ атаковали Украину баллистическими ракетами «Оникс», «Циркон», «Искандер-М» и С-400, а также 48 крылатыми и авиационными ракетами Х-101, «Искандер-К» и Х-59, «Калибрами» и 130 БПЛА». В зоне поражения оказались киевские цеха производителя украинских БПЛА и ракет Fire Point. По данным Минобороны РФ, цеха, связанные с Fire Point были уничтожены также в Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Канал «Донбасский партизан» уточняет, что в Харьковской области «Искандеры» нанесли удар по Лозовскому кузнечно-механическому заводу, который считается базой с отдельной бронетанковой специализацией. На предприятии возник пожар, охвативший 1400 кв. метров. В Прилуках Черниговской области два «Искандера» поразили завод «Пластмас». Как поясняет канал, данное предприятие специализируется на выпуске термопластов, которые используются в производстве БПЛА. Основной партнер предприятия - ГККБ «Луч», один из ключевых украинских разработчиков ракетного вооружения. Сам завод официально включен государством «в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины». В результате удара «Искандеров» на предприятии «полностью разрушено около 1000 м² производственного корпуса, ещё примерно на 800 м² развился крупный пожар».

Пять ракет - два «Искандера-М», две крылатые Х-101 и одна крылатая ракета «Искандер-К» - отработали по предприятию «АвтоКрАЗ» в Кременчуге. Предприятие находится во владении Минобороны Украины и специализируется на производстве тяжелых шасси, которые используются как база для РСЗО «Верба», САУ «Богдана», и комплектов берегового ракетного комплекса «Нептун».

В Кировоградской области поражен цех группы промышленных предприятий «Александрия», также завязанный на производство ракет «Фламинго».

Таким образом российские ракеты поражают не только цеха, выпускающие конечную продукцию, но и предприятия, поставляющие для этих производств комплектующие.

Были минувшей ночью и традиционные цели: под Киевом был нанесен очередной удар по Трипольской ТЭС. В украинской столице и области сегодня объявлено о 8-9 часовых отключениях электричества.

В Одесской области — очередная атака на портовые цели. В Измаиле поражен завод «Дунай Судоремонт». Канал Олега Царева сообщает, что предприятие осуществляло «производство и хранение безэкипажных катеров и комплектующих к ним».

А в Запорожье удар пришелся по вантовому мосту. Он перекрыт, движение по нему приостановлено.