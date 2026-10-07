Через рвы и болота: как бойцы «Востока» штурмовали «укреп» в Запорожской области

На днях подразделения «Востока» взяли очередной укрепрайон противника - село Голубково в Запорожской области. О том, как удалось выбить врага из населенного пункта, рассказывают участники штурма.

Основная сложность, отмечает старший стрелок с позывным «Боцман», заключалась в подходе к поселению. Расположено оно в низине между двумя возвышенностями. Соответственно, контролировать рубежи с высоты врагу было особенно удобно. Но нашим боевым группам удалось хитро обойти неприятеля.

- Там и местность была трудная. Потихонечку передвигались, где-то по траве, где-то по болоту, - рассказывает «Боцман». - Мы обманывали противника. Пока одна группа открывала огонь и отвлекала внимание, другая осторожно заходила с другой стороны. Мы в плане смекалки были лучше.

Наших вэсэушники ждали - маршруты оградили инженерными препятствиями. Боец перечисляет: рвы, «путанки» (колючая проволока), растяжки - все это мешало темпу продвижения. Ночами гексакоптеры «Баба-Яга» приправляли землю новыми незаметными минами - «фломастерами» и «колокольчиками».

Штурмовик с позывным «Таксист» рассказывает, приходилось быть вдвойне осторожными. Но и не мешкать: всюду сновали дроны врага. Долго застрянешь на одной точке - жди прилета.

- Мы попадали под налет дронов. Это запомнилось больше всего. Буквально сидишь под деревом и не можешь головы поднять. Прилетали один за другим с периодичностью в несколько минут, - вспоминает «Таксист».

Подходы к населенному пункту в основном представляли собой лесопосадки. Но зачастую бойцам приходилось перебегать по открытой, просматриваемой врагом местности. Как отмечает военный с позывным «Вдова», здесь выручали боевые товарищи. Штурмовики работали малыми группами, как правило по два человека. Пока один перемещается по «открытке», второй следит за его безопасностью. Если на первого вдруг полетит вражеский дрон, напарник его прикроет.

Вэсэушники действовали по уже известной тактике. «Огрызались» издалека, в основном беспилотниками. При подходе же наших войск в населенный пункт, стали спешно покидать позиции. Отступая, минировали пути отхода, чтобы затруднить продвижение наших штурмовиков.

Противника удалось благополучно выбить из поселения - слаженными действиями пехоты под прикрытием артиллерии и ударных дронов. Тем самым наши войска расширили зону контроля в Запорожской области и создали плацдарм для дальнейшего наступления.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, во время штурма села Голубково было уничтожено до роты противника. Также враг лишился двух боевых бронированных машин, восьми автомобилей, 12 единиц мототехники, 16 наземных роботизированных комплексов и более 30 гексакоптеров «Баба-Яга».