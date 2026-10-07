Демократы потребовали от Кушнера информацию о его инвестициях на Ближнем Востоке

Ведущий законодатель-демократ запросил сведения о финансовых инвестициях Джареда Кушнера после опубликованного на прошлой неделе расследования CNN, которое показало, что его частная инвестиционная фирма является крупнейшим акционером израильской компании, поддерживающей бизнес, участвующий в военных кампаниях Израиля.

Конгрессмен-демократ Роберт Гарсия, старший представитель демократов в комитете по надзору Палаты представителей, направил в понедельник, 5 октября, письмо инвестиционной фирме Джареда Кушнера Affinity Partners. Поводом стало расследование CNN, показавшее, что эта фирма является крупнейшим акционером израильской компании Phoenix Financial, поддерживающей бизнес, участвующий в военных кампаниях Израиля. Гарсия запросил сведения о деловых операциях на Ближнем Востоке, чтобы понять, не были ли финансовые приобретения достигнуты «ценой безопасности американцев».

В письме Гарсии говорится о «очевидном конфликте интересов» между инвестициями Affinity Partners и работой Кушнера на Ближнем Востоке. Расследование CNN поставило вопросы о потенциальных конфликтах между волонтерской ролью Кушнера как мирного посланника и финансами его фирмы.

Демократы в комитете, по словам конгрессмена, расследуют «беспрецедентные и опасные способы, которыми президент Трамп и его семья напрямую извлекали выгоду из доступа к власти». Письмо стало очередным сигналом, что демократы Палаты представителей готовы расследовать зарубежные связи семьи Трампа, если по итогам промежуточных выборов осенью вернут большинство.

Адвокат Кушнера отверг критику, указав на инвестиционные вклады самого Гарсии в активы, фигурировавшие в материале CNN: Phoenix Financial и Elbit Systems, крупнейшего израильского производителя вооружений. «Письмо конгрессмена Гарсии — образец иронии: член Конгресса допрашивает частное лицо за интерес к тем же акциям, что и у него самого, — заявил адвокат CNN. — Джаред не решает, что покупает или продает Phoenix. Если для конгрессмена это не имеет значения, ему следует начать с расследования самого себя».

При этом CNN не нашла признаков прямого влияния Кушнера-дипломата на инвестиции. Его адвокат заявил, что клиент «никогда не участвовал в решениях Phoenix». Через день после публикации Кушнер ответил в социальных сетях, назвав статью «глубоко вводящей в заблуждение», но не указал неточностей. «Вводящие в заблуждение статьи не отвлекут меня от работы, которую поручил президент Трамп: помогать прекращать войны и добиваться мира», — написал он. Гарсия ответил: «Несмотря на отрицание, факт остается фактом: вам позволили занимать должность с огромной властью, будучи освобожденным от финансового раскрытия и внешнего надзора».

Гарсия и другие демократы годами требуют от Белого дома ответов о «торговле влиянием». В марте Гарсия и сенатор Рон Уайден запрашивали информацию о сборе средств Affinity на Ближнем Востоке — в 2021 году Кушнер обеспечил фирме 2 млрд долларов от суверенного фонда Саудовской Аравии.

Комитет по надзору, куда направил письмо Гарсия, — главный следственный комитет Палаты, но запросы меньшинства носят добровольный характер. Повестки может санкционировать только председатель или голосование комитета. Если демократы победят на выборах, они смогут открыть официальное расследование. После победы республиканцев в 2023 году комитеты открыли аналогичные расследования деловых операций Хантера Байдена за рубежом.