Десятки вражеских БПЛА уничтожили над регионами России сегодня

Над российскими регионами сегодня уничтожили 59 БПЛА

За 12 часов среды дежурные силы ПВО уничтожили больше 50 украинских беспилотников над регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении военного ведомства уточняется, что в период с 8 часов утра до 20 часов вечера среды дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников самолетного типа.

Стало известно, что летательные аппараты были сбиты над Брянской, Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ростовской и Тульской областями, Крымом и над акваторией Черного моря.

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