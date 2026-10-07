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Политика 2109

Десятки вражеских БПЛА уничтожили над регионами России сегодня

Над российскими регионами сегодня уничтожили 59 БПЛА

Над российскими регионами сегодня уничтожили 59 БПЛА

За 12 часов среды дежурные силы ПВО уничтожили больше 50 украинских беспилотников над регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении военного ведомства уточняется, что в период с 8 часов утра до 20 часов вечера среды дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников самолетного типа.

Стало известно, что летательные аппараты были сбиты над Брянской, Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ростовской и Тульской областями, Крымом и над акваторией Черного моря.

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