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Политика 1430

Для российских студентов учреждены две новые стипендии

Для российских студентов учреждены две новые стипендии

Правительство России учредило две новые стипендии для студентов, размер которых составит от 30 до 50, сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Председатель правительства заявил, что учреждаются стипендии Игоря Васильевича Курчатова в области физики и радиохимии и Анатолия Петровича Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики.

Премии представляют собой ежемесячные выплаты и будут назначаться каждый год, сказал Мишустин в ходе заседания правительства.

Аспиранты будут получать 50 тысяч рублей, студенты - по 30 тысяч. Чтобы претендовать на стипендию, будет нужно участвовать в исследовательской деятельности, публиковать статьи и участвовать в конференциях.

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