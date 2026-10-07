Для российских студентов учреждены две новые стипендии

Правительство России учредило две новые стипендии для студентов, размер которых составит от 30 до 50, сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Председатель правительства заявил, что учреждаются стипендии Игоря Васильевича Курчатова в области физики и радиохимии и Анатолия Петровича Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики.

Премии представляют собой ежемесячные выплаты и будут назначаться каждый год, сказал Мишустин в ходе заседания правительства.

Аспиранты будут получать 50 тысяч рублей, студенты - по 30 тысяч. Чтобы претендовать на стипендию, будет нужно участвовать в исследовательской деятельности, публиковать статьи и участвовать в конференциях.

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