Канцлер ФРГ Мерц и другие немецкие политики уже не раз отметились воинственными заявлениями. Они призывают немцев всячески поддерживать проворовавшийся киевский режим и готовиться к войне с Россией в 2029-2030 годах. Вот только, судя по социологическим выкладкам, не все немцы поддерживают этот самоубийственный курс, и тому есть причины. Так считает председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», участник СВО, подполковник в запасе Роман Шкурлатов.

На днях издание Berliner Morgenpost привело такую статистику: в Германии в три раза выросло число молодых людей, которые официально отказываются от прохождения военной службы. В январе-августе поступило 12 тыс. 102 заявления от таких отказников. Это более чем в три раза превышает показатель за весь 2025 год, когда было подано 3879 отказов.

Особенно сильно увеличилось количество отказников летом, после того, как вступил в силу новый закон о военной службе и началась массовая рассылка опросников. Бундесвер начал направлять 18-летним юношам анкеты для определения их пригодности к службе. Разослано 450 тыс. таких опросников.

По данным бундесвера, лишь 20% мужчин призывного возраста, получивших анкеты в рамках воинского учёта, выразили готовность служить в бундесвере. Остальные либо не ответили, либо не изъявили такого желания.

- Среди немецких мужчин последние 15–20 лет военная служба и без того не пользовалась какой-то огромной популярностью, если говорить мягко, - сказал «МК» подполковник в запасе Роман Шкурлатов.

С учётом того, что Германия фактически уже даже не в прокси-формате, а полноценно участвует в войне коллективного Запада против Российской Федерации, которая сегодня ведётся в активной фазе на территории Украины, этот поток закономерно снижается.

Обязательной военной службы, как мы знаем, в Германии нет. Она такая добровольно-принудительная, но немецкие мужчины добровольно от неё отказываются.

- Почему?

- Потому что они прекрасно понимают: если ситуация будет развиваться дальше в том же ключе, то их скоро отправят, как это уже бывало в истории, на Восточный фронт. А гибнуть непонятно за что на чужой земле под русскими снегами и высокоточным оружием — это не для них. Участвовать в каких-то военных действиях немецкие мужчины в большинстве своем точно больше не готовы. Генетическая память у них сильна, и инстинкт самосохранения пока тоже работает.

Если правительство Мерца или его сменщика — не столь важно — продолжит курс на ужесточение этой политики, так скажем, ползучей мобилизации, то мужчины начнут голосовать ногами. При таком развитии событий они просто начнут бежать из страны под любыми предлогами, не желая попасть служить в ряды бундесвера.

Повторюсь, у немцев всё ещё есть «зарубки» на генетическом уровне: они помнят, чем обычно заканчивается Drang nach Osten («Натиск на Восток») — огромным количеством умерших раньше положенного срока немецких мужчин.

Ну, и в целом, конечно же, правительству Федеративной Республики Германия необходимо очень внимательно изучить эту социологию и задуматься о том, куда они стремятся, какие цели ставят перед своими вооружёнными силами? И самый основной вопрос: а кто в этих вооружённых силах будет служить? Умирать за чужие и не очень понятные простым немецким обывателям интересы они не хотят и не будут.