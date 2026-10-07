Страна.ua: ОП Украины опозорился после заявления Верещук, что мира не будет

Офис президента Украины столкнулся с жесткой волной народного гнева после того, как заместитель его главы Ирина Верещук публично заявила об отсутствии перспектив достижения мира. На бурную реакцию пользователей в соцсетях обратило внимание издание «Страна.ua».

«Конечно, в ближайшее время мира не будет, это уже каждый украинец давно понял, потому что война — это выгодный бизнес и возможность здорово обогатиться зажравшимся чиновникам», — написал один из пользователей.

Украинцы не скрывают своего отчаяния и злости на руководство страны, призывая чиновников лично отправляться на фронт. Среди множества подобных откликов особенно выделяется резкое требование: «Дура, иди в окоп со своим мужем и родственниками». Люди подчеркивают, что за годы противостояния они окончательно разуверились в обещаниях политиков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, поскольку пространство для свободы действий у Киева сокращается. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва заинтересована в устранении причин конфликта и устойчивом мире, а не во временных перемириях, которые Вооруженные силы Украины используют для перевооружения и подготовки новых атак.

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