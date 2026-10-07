Экс-президент Сербии Вучич вышел к народу в футболке, обклеенной оскорблениями

Экс-президент Сербии Александр Вучич снялся в предвыборном ролике в футболке, которую обклеили оскорбительными надписями в его адрес.

На темную футболку политика наклеили ярлыки со словами "предатель", "автократ", "сумасшедший" и другими оскорблениями. После этого Вучич снял их и заявил, что годами слышит оскорбления, ложь и угрозы, но это не заставило его отказаться от борьбы.

27 сентября Вучич ушел с поста президента Сербии и возглавил предвыборную кампанию коалиции вокруг Сербской прогрессивной партии. Парламентские выборы в стране пройдут 25 октября.

Накануне в другом ролике Вучич устроил "дебаты" с камнем для засолки капусты. Рядом с ним разместили портрет преподавателя медфака Илии Срдановича, которого связывают со "Студенческим списком". Ожидается, что эта политическая сила станет одним из основных участников предстоящих выборов.