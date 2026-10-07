Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил Путина с днем рождения

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого поздравил его с днем рождения.

Стороны также обсудили двусторонние отношения и другие вопросы, заявил офис турецкого президента.

День рождения Путин отмечает 7 октября.

Российского президента по телефону также поздравили другие зарубежные лидеры, среди которых президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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