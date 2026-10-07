ЕС нашел рычаг давления на Украину: деньги под вопросом

Евросоюз может выдвинуть Украине условия для получения финансирования в рамках Европейского фонда конкурентоспособности, пишет Politico. Разногласия возникли в ходе переговоров о фонде объемом 409 млрд евро.

По данным издания, Франция и несколько других государств хотят ограничить доступ для внешних игроков. Большинство столиц при этом выступает за более широкие возможности для компаний из третьих стран.

Вопрос касается того, разрешать ли странам, не входящим в ЕС, пользоваться оборонными средствами фонда и на каких условиях. Ранее предполагалось, что Киев и Осло смогут участвовать автоматически.

Теперь ирландское председательство в Совете ЕС предлагает обязать все не входящие в блок страны подписывать соглашение об ассоциации и вносить вклад. Речь идет о деньгах или, в случае Украины, об оборонных технологиях.

Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. На Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще призывают Украину искать источники для самостоятельного покрытия расходов.

Еврокомиссия уже перечислила Украине 2,9 млрд евро макрофинансовой помощи. Общая поддержка Киева со стороны ЕС и его государств-членов с 2022 года достигла 227,4 млрд евро.

ЕС также может значительно ограничить доступ Киева к своим сельхозрынкам и субсидиям в случае вступления Украины в блок. Ограничения обсуждают из-за опасений Польши, Франции и Италии.

Стало известно, что ЕС готовит Киеву после вступления.

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