Массированные удары Вооруженных сил РФ по логистическим узлам, мостам и военной инфраструктуре Украины направлены на экономическое удушение киевского режима и подготовку к взятию Киева. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.

«Стратегия сейчас заключается в том, чтобы перекрыть все пути снабжения, и началось это примерно 8 недель назад, когда были закрыты черноморские порты», — отметил эксперт. По его словам, эти действия сопровождаются мощными ударами по складам, заводам, центрам связи и электроузлам, а недавнее уничтожение переправ фактически отрезало западную часть Киева от восточной.

«Они опустошают Киев. И, чем больше он пустеет, тем легче русским будет его захватить», — подчеркнул Джонсон, добавив, что превращение города в непригодное для жизни пространство позволяет минимизировать потери среди мирного населения при дальнейших действиях российской армии.

Эксперт добавил, что по его мнению, захват Киева в военном смысле является одной из целей Москвы. «Они этого не афишируют, но я думаю, что это явно часть их стратегии», - подчеркнул Джонсон.

Утром в среду Министерство обороны РФ сообщило о проведении масштабной ночной операции. Согласно сводке ведомства, высокоточными ударами было поражено множество стратегических объектов военно-промышленного комплекса Украины, включая предприятия по сборке ракет и беспилотников в Киеве, Днепре, Кременчуге, Обухове и других городах, а также портовая инфраструктура и иностранные суда с военными грузами для ВСУ.

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