Еврокомиссия заявила, что выделила Украине 1,24 миллиарда евро для производства БПЛА, средств перехвата дронов, боеприпасов к ним и ракет.

Средства Киев получит в рамках оборонной части кредита общим объемом 90 миллиардов евро.

Российские политики подчеркивали, что другие страны, оказывая военную помощь Украине, могут затянуть конфликт, но не помешают России добиться целей СВО.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

4 июня 2026 года Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, "нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО".

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