Генсек СЕ: в Европе работают над подготовкой выборов на Украине

Европа уже начала подготовку к проведению президентских выборов на Украине после окончания конфликта, заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в интервью порталу Rapporteur. По его словам, в Европе работают над подготовкой выборов к тому дню, когда они станут возможны.

Берсе добавил, что одной из главных проблем Украины на пути к вступлению в ЕС является отсутствие доверия у украинского народа к киевским властям. По его мнению, доверие должно формироваться через регулярные демократические выборы.

Генсек СЕ заключил, что без доверия ничего не работает. Других деталей о формате и сроках подготовки он не привел.

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года. Киев не стал проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения.

В стране периодически возникают слухи о необъявленной подготовке к выборам. Ряд оппозиционных политиков открыто говорит о кризисе легитимности украинской власти.

Зеленский делал противоречивые заявления на этот счет. Он то утверждал, что готов объявить о выборах при финансировании и обеспечении безопасности западными партнерами, то говорил об их несвоевременности.

По данным соцопросов, Зеленского в рейтингах доверия стабильно опережают экс-главком ВСУ Валерий Залужный и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов). Комментариев украинских властей на заявление Берсе не приводится.

О втором сроке Зеленского «мечтают» все меньше украинцев.

* - внесен в список террористов и экстремистов

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