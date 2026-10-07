AD: в ЕС напрасно не верят в ответ России на ядерные угрозы

НАТО и ЕС пытаются устрашить Россию, однако напрасно полагают, что она не ответит на ядерные угрозы, пишет L'AntiDiplomatico. По данным издания, на фоне протестов студентов во Франции президент Эммануэль Макрон занят демонстрацией военной мощи.

Как отмечает издание, Франция провела первый испытательный пуск новейшей баллистической ракеты M51.3 с подводной лодки. Наблюдая за пуском, Макрон заявил о необходимости внушать страх.

В публикации говорится, что откаты от контрактов на закупку вооружений вскружили кое-кому голову. Автор подчеркивает, что одного пуска ракеты явно недостаточно, чтобы из Кремля последовала реакция.

Президент России Владимир Путин неоднократно отвергал утверждения о планах Москвы напасть на страны НАТО. Он также заявлял, что победить Россию и запугать ее граждан невозможно.

Генсек НАТО Марк Рютте, в свою очередь, говорил, что альянс не видит признаков подготовки нападения со стороны России. При этом он считает, что европейским странам следует быть готовыми к продолжительным гибридным угрозам.

Ранее Макрон заявлял о необходимости обеспечить европейскую безопасность и обсуждал с союзниками вопросы ядерного сдерживания. Франция остается единственной страной ЕС с собственным ядерным арсеналом.

Россия неоднократно указывала, что западные политики используют тему российской угрозы для внутренних задач. В Кремле заявляли, что Москва не заинтересована в прямом конфликте с НАТО.

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