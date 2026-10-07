Европа сама себе не верит: стартует опрос о кризисе

Совет Европы запускает 12 октября открытый опрос граждан во всех 46 странах — членах организации, чтобы узнать мнение жителей о том, что нужно изменить для восстановления доверия к демократии, сообщил портал Rapporteur со ссылкой на генерального секретаря СЕ Алена Берсе. Он готовит проект нового демократического пакта для Европы.

По словам Берсе, в центре пакта — защита демократических институтов от внутренних и внешних угроз и преодоление кризиса доверия граждан к власти. Он заявил, что пакт необходим, поскольку нужны не просто слова, а реальные действия.

Генсек отметил, что мир ускоряется, и в промежутке между выборами может произойти множество событий. По его словам, избиратели все чаще сомневаются, что политика приносит им реальную пользу.

Берсе заявил о необходимости подтвердить приверженность демократии и адаптироваться к новым условиям. Среди них он назвал искусственный интеллект и угрозу иностранного вмешательства.

Под конкретными шагами генсек СЕ понимает образование, инновации и меры реагирования на внутренние и внешние угрозы. Других деталей пакта он не раскрыл.

Совет Европы — старейшая международная организация континента, объединяющая 46 государств. Она занимается вопросами прав человека, демократии и верховенства права, но не принимает обязательных для исполнения решений.

Тема кризиса доверия к демократическим институтам активно обсуждается в Европе на фоне роста популярности популистских сил. Опросы фиксируют снижение поддержки традиционных партий в ряде стран. Кроме того, Франция стала бомбой замедленного действия для ЕС.

Французские молодежные протесты стали тревожным сигналом для остальной Европы.

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