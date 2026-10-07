Французская полиция применила газ и дубинки против молодежи

Как минимум четверть миллиона учеников, учителей и родителей вышли на демонстрацию по всей Франции в самый важный день кампании за улучшение условий в старших классах, которая омрачалась ожесточенными столкновениями с полицией. Премьер-министр Пятой республики Себастьен Лекорню заявил, что по меньшей мере 215 подростков и 85 школьных работников получили ранения с начала протестов более двух недель назад, назвав эти цифры “самыми тяжелыми потерями за последние десятилетия, которые понесла школьная система”. Президенту Макрону пришлось созвать ключевых министров в Елисейский дворец для переговоров во вторник вечером. По данным МВД, во вторник 200 тысяч человек приняли участие в основном в мирных шествиях в таких городах, как Марсель, Нант и Лион, еще 56 тысяч человек присоединились к крупнейшей демонстрации в Париже. По оценкам же организаторов, общее число участников составило 450 тысяч человек. Большинство акций прошли без серьезных инцидентов, но некоторые – в том числе в Париже – закончились эпизодическими актами вандализма и стычками с полицией, когда полицейские применили слезоточивый газ и дубинки для разгона протестующих. По данным МВД во вторник было арестовано около 500 человек, а 43 сотрудника полиции получили ранения.