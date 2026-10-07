Французская полиция устроила жесткий «замес» протестующей молодежи: сотни арестованных

Полиция использовала слезоточивый газ на фоне того, что 250 тысяч человек приняли участие в школьных протестах по всей Франции. Полицейские также применили дубинки во время шествий учащихся, персонала и родителей в таких городах, как Париж, Марсель и Лион.

Четверть миллиона учеников, учителей и родителей вышли на демонстрацию по всей Франции в самый важный день кампании за улучшение условий в старших классах, которая часто омрачалась ожесточенными столкновениями с полицией, пишет The Guardian.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что по меньшей мере 215 подростков и 85 школьных работников получили ранения с начала протестов более двух недель назад, назвав эти цифры “самыми тяжелыми потерями за последние десятилетия, которые понесла школьная система”.

Президент страны Эммануэль Макрон созвал ключевых министров в Елисейский дворец для переговоров во вторник вечером, сообщают французские СМИ. Министерство внутренних дел сообщило, что во вторник 200 000 человек приняли участие в основном в мирных шествиях в таких городах, как Марсель, Нант и Лион, еще 56 000 человек присоединились к крупнейшей демонстрации в Париже. По оценкам же организаторов, общее число участников составило 450 000 человек, отмечает The Guardian.

Большинство протестных акций прошли без серьезных инцидентов, но некоторые – в том числе в Париже – закончились эпизодическими актами вандализма и стычками с полицией, когда полицейские применили слезоточивый газ и дубинки для разгона протестующих, указывает издание.

По данным Министерства внутренних дел, опубликованным газетой Liberation, во вторник было арестовано около 500 человек. Министерство также сообщило, что 43 сотрудника полиции получили ранения.

Профсоюзы и правозащитные организации обвинили полицию в неоправданном применении силы против молодых протестующих в последние дни, а известная правозащитная организация заявила, что французские власти должны “положить конец непропорциональным полицейским репрессиям”.

Но министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что реакция полиции была соразмерной “почти во всех случаях” и что протесты временами перерастали в массовые беспорядки, требовавшие вмешательства полиции.

На демонстрации во вторник в Париже студенты держали в руках дымовые шашки и плакаты с лозунгами, в том числе “под нашими учебниками – гнев” - намек на знаменитый лозунг студенческих беспорядков в мае 1968 года “под брусчаткой - пляж”. Другие лозунги включали в себя “школы без денег = страна без будущего”.

Одна из учениц, Анна, рассказала журналистам на столичной площади Нации: “Наши требования просты: лучшие условия обучения, достаточное количество учителей, приличные школьные здания. Реакция властей была катастрофической. Насилия и так уже достаточно”.

Марши во вторник прошли после двух недель протестов, которые начались в северных пригородах Парижа и распространились по всей стране. По данным офиса Лекорню, в столкновениях, помимо пострадавших протестующих и сотрудников, были ранены 715 полицейских. Демонстранты поджигали мусорные баки возле своих школ, разрушали автобусные остановки и бросали снаряды в полицейских, которые отвечали дубинками, слезоточивым газом.

С середины сентября были сожжены или разграблены двадцать четыре школы, а более 6100 человек были арестованы, почти все из них несовершеннолетние. По данным министерства юстиции, более 1800 человек привлечены к уголовной ответственности, почти 1500 из них моложе 18 лет.

Министерство образования сообщило, что более 900 из 3700 средних школ страны были заблокированы или были закрыты на весь день во вторник, хотя, по данным студенческих групп, их число достигло 1800. Некоторые местные органы образования перевели занятия в онлайн-режим.

Как пишет The Guardian, 18-летняя Осеанна была среди участников марша в Марселе. “Мы просто хотим сохранить наше образование и быть образованными”, - сказала она, добавив, что страдала от отсутствия учителей, которых заменяли либо “бессмысленными заменителями”, либо вообще не было.

Многие учителя также вышли на демонстрацию. В западном городе Ренн Ромен Дюбур сказал, что он и “около 30 его коллег” “поговорили о жестокости полиции, свидетелями которой мы стали, и решили быть рядом с нашими учениками, если мы им понадобимся”.

На маршах также присутствовали профсоюзные активисты, а глава профсоюза CGT Софи Бине призвала своих соратников “защитить старшеклассников”. Лидер партии зеленых Марин Тонделер призвала местных чиновников и родителей носить белое и “идти защищать наших детей во время демонстраций”.

В понедельник 15-летнему подростку оторвало руку во время столкновения протестующих с полицией на севере Франции, напоминает The Guardian. А 16-летний подросток потерял зрение после того, как получил серьезное ранение в голову в среду во время блокады средней школы в Туре. Местный прокурор Кэтрин Сорита-Минард заявила, что ранения были “совместимы с попаданием защитной пули типа бластерного шара”. В ходе другого инцидента 14-летний подросток потерял большую часть зубов в понедельник, когда появившийся полицейский бросил в него гранату с близкого расстояния во время акции протеста к северо-западу от Парижа. “У него заклеена челюсть, он больше не может говорить и ест через соломинку”, - рассказала журналистам его мать.

Лекорню приказал своим министрам выполнить основные требования учащихся, которые включают в себя замену отсутствующих учителей, пересмотр продолжительности учебного дня с 8 утра до 18 вечера и ремонт устаревающих зданий. Он отверг обвинения в регулярном превышении силы со стороны полиции, заявив, что офицеры в основном действовали пропорционально. Во вторник он заявил депутатам парламента, что “крайнее насилие” “постучалось в двери средней школы и должно быть осуждено”.

“Поджог школы не поможет ее восстановлению. Нападение на учителя не поможет заменить пропавший персонал”, - сказал он.

Протесты за семь месяцев до решающих президентских выборов по выбору преемника Макрона усилили давление на правительство, пытающееся сократить растущий дефицит бюджета на фоне растущего беспокойства инвесторов по поводу огромного долга Франции и слабого экономического роста.

Правительство обвинило леворадикальную партию “Непокоренная Франция” (LFI) в поощрении и даже организации этого движения после того, как многие депутаты от LFI приняли участие в школьных блокадах. Лидер партии ветеранов и кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон решительно поддержал протесты, призывая к ненасильственным акциям.