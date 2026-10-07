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Политика 1041

Французский эксперт сравнил нынешние протесты в стране с Великой революцией

Эксперт Моро считает нынешние протесты во Франции схожими с Великой революцией

Эксперт Моро считает нынешние протесты во Франции схожими с Великой революцией
фото Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массовые протесты, которые длятся во Франции уже вторую неделю,  можно сравнить с событиями Великой французской революции, начавшиеся в 1789 году. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил французский военный эксперт Ксавье Моро.

Он напомнил, что государственный долг страны на сегодняшний день находится на отметке 120% ВВП. По этой причине правительство не имеет ресурсов для того, чтобы подавить беспорядки.

«Сейчас мы находимся в реально очень опасном цикле, который можем почти назвать революционным, потому что у нас все как в 1789 году. Долг, потому что у нас война за границей, которая нас не касается, то же самое было. Потому что налоговая система не работает, и никто не хочет нам дать деньги, потому что никто не доверяет правительству», — рассказал Моро.

Массовые акции протеста с участием старшеклассников и студентов связаны с рядом проблем в системе образования, включая перегруженность учебных программ и нехватку преподавателей. По последней информации, по всей стране было задержано свыше шести тысяч человек, значительная часть из которых — несовершеннолетние.

Ранее на масштабные беспорядки во Франции отреагировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что истинная причина происходящего на улицах французских городов кроется вовсе не в проблемах образования, а в последствиях неконтролируемой миграции.

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Автор:
Правительство РФ Дональд Трамп Франция США