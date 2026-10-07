Французский эксперт сравнил нынешние протесты в стране с Великой революцией

Массовые протесты, которые длятся во Франции уже вторую неделю, можно сравнить с событиями Великой французской революции, начавшиеся в 1789 году. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил французский военный эксперт Ксавье Моро.

Он напомнил, что государственный долг страны на сегодняшний день находится на отметке 120% ВВП. По этой причине правительство не имеет ресурсов для того, чтобы подавить беспорядки.

«Сейчас мы находимся в реально очень опасном цикле, который можем почти назвать революционным, потому что у нас все как в 1789 году. Долг, потому что у нас война за границей, которая нас не касается, то же самое было. Потому что налоговая система не работает, и никто не хочет нам дать деньги, потому что никто не доверяет правительству», — рассказал Моро.

Массовые акции протеста с участием старшеклассников и студентов связаны с рядом проблем в системе образования, включая перегруженность учебных программ и нехватку преподавателей. По последней информации, по всей стране было задержано свыше шести тысяч человек, значительная часть из которых — несовершеннолетние.

Ранее на масштабные беспорядки во Франции отреагировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что истинная причина происходящего на улицах французских городов кроется вовсе не в проблемах образования, а в последствиях неконтролируемой миграции.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX