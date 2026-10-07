Руководитель российской делегации на венских переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Юлия Жданова выступила на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Она заявила, что ряд европейских государств, поставляющих Украине беспилотники и комплектующие, являются пособниками Киева в убийстве россиян и де-факто стороной конфликта.

Дипломат привела примеры. По её данным, в начале августа при атаке на пляж в Геленджике, вероятно, использовались дальнобойные БПЛА FP-1 или FP-2, выпускаемые Fire Point, в том числе на предприятии в британском Милденхолле. При ударах по объектам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области применялись дроны Ан-196 «Лютый», которые собирают в том числе на «Антонове» в польском Мелеце и оснащают двигателями Hirth F-23 германского производства.

Жданова также назвала среди пособников Данию, Нидерланды, Италию и Чехию. По её словам, они де-факто участвуют в украинском конфликте, снабжая ВСУ дронами для убийства российских граждан. Она добавила, что места расположения таких производств на территории стран ОБСЕ опубликовало Минобороны России, и они остаются в центре внимания российской стороны.

Ранее Жданова на том же форуме заявляла, что европейские кураторы подталкивают Киев к мобилизации женщин на фоне острой нехватки личного состава ВСУ. Также она говорила, что Россия будет добиваться устойчивого мира.

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