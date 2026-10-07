Глава делегации РФ в Вене сообщила о планах мобилизации женщин на Украине

Юлия Жданова, возглавляющая делегацию РФ на венских переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями, выступила на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Она заявила, что европейские покровители Киева подталкивают его к мобилизации женщин. Причиной она назвала острейший дефицит личного состава в украинской армии.

По словам Ждановой, на Украине на фоне острейшего дефицита военнослужащих тема призыва женщин стала обсуждаться активнее. Она утверждает, что к таким мерам Киев толкают его европейские кураторы.

Ранее глава российской делегации в Вене уже заявляла, что Москва намерена добиваться прочного мира. Это она отметила в ходе того же мероприятия.

Других подробностей Жданова не привела. Официальной реакции украинской стороны или европейских структур на её слова пока не поступало.

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