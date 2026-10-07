Глава МВД Латвии сообщил о проникновении из Белоруссии группы вооруженных людей

Латвийский министр внутренних дел Янис Домбрава в соцсети X сообщил, что неизвестные люди в масках незаконно проникли с территории Белоруссии в Латвию.

По его словам, неизвестные повредили распределительный щит и украли камеры, после чего до прибытия пограничников вернулись на белорусскую территорию.

«Белоруссия должна понимать, что такие случаи могут привести к более тяжелым последствиям для самой Белоруссии», - сказал латвийский министр.

Домбрава также заявил, что за несколько часов до этого люди в масках пытались пересечь границу вместе с примерно 20 нелегальными мигрантами, и, по его утверждению, сопровождающие нелегальных мигрантов, находившиеся на белорусской стороне, были вооружены, высказывали угрозы военнослужащим НВС, а также активно подталкивали и гнали группу мигрантов в направлении Латвии.

Напомним, что ранее сотрудники полиции и пограничной службы Эстонии перешли на более строгий режим проверок на латвийском направлении, и поводом для этого стал заметный скачок незаконных пересечений. Об этом проинформировал телерадиовещатель ERR, по сведениям Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, за одну только минувшую неделю на этом участке остановили 41 человека, и все они прибыли в Эстонию из Латвии, не имея законных оснований. Теперь представители PPA тщательнее досматривают людей и транспорт, прибывающий от соседей, а среди задержанных больше всего граждан Сомали, за которыми идут уроженцы других государств Восточной Африки, а также Индии, Пакистана и Бангладеш.

Ранее сообщалось, что Латвия снова планирует отправить трех солдат для участия в миссии НАТО в Ираке.