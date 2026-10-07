Глава разведки ФРГ оказался шпионом: Ханнинг работал на чужую страну

Подозреваемого в шпионаже экс-главу Федеральной разведывательной службы Германии Августа Ханнинга заключили под стражу, сообщил портал Focus со ссылкой на германскую федеральную прокуратуру. Ордер на арест привел в исполнение следственный судья федерального верховного суда.

Во вторник федеральная прокуратура Германии сообщила, что Ханнинга задержали по подозрению в шпионаже. Ему также вменяют выведывание государственной тайны и покушение на госизмену.

Вторым подозреваемым в деле является Манфред Д. Он руководил аппаратом BND в период председательства Ханнинга.

О конкретных эпизодах, в которых подозревают фигурантов, не сообщается. Не приводятся и данные о возможных связях с иностранными спецслужбами.

Комментариев защиты Ханнинга и BND по этому поводу нет. Других деталей расследования в публикации не приводится.

Ханнинг возглавлял BND с 2016 по 2022 год, после чего вышел на пенсию. До этого он занимал руководящие посты в структурах безопасности Германии.

Дела о шпионаже и госизмене в ФРГ рассматриваются федеральной прокуратурой и Верховным судом. Такие разбирательства обычно сопровождаются закрытым режимом из-за чувствительности материалов.

В деле Августа Ханнинга быстро нашли "русский след".

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