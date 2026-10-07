Главное за ночь и утро 7 октября: пожар на танкере, закрытые аэропорты и планы Трампа

За ночь и на утро 7 октября российские аэропорты ввели ограничения на полеты, у побережья Черного моря продолжалась операция после атаки на нефтяной танкер, а Дональд Трамп сообщил о предстоящем разговоре с Владимиром Путиным. На Камчатке произошло землетрясение, которое жители Петропавловска-Камчатского ощутили силой до пяти баллов. В США бывший сотрудник ЦРУ признал вину в мошеннической схеме с ущербом около 194 миллионов долларов.

Дайджест охватывает период с 21:00 6 октября до 06:00 7 октября по московскому времени.

Коротко

22:06, 6 октября. Минтранс сообщил о спасении всех 23 членов экипажа танкера «Афрамакс Рио», атакованного безэкипажными катерами в Черном море.

02:16–04:01. Росавиация последовательно сообщила об ограничениях в аэропортах Казани, Самары, Саранска, Ульяновска, Чебоксар, Ижевска, Бугульмы и Нижнекамска.

02:18. Трамп заявил, что планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с Путиным.

02:45. Губернатор Пензенской области сообщил об уничтожении трех беспилотников; по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

03:30. В Авачинском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,6; угрозу цунами не объявляли.

03:33. Стало известно о признании бывшим сотрудником ЦРУ Дэвидом Рашем вины в деле о мошенничестве с государственными средствами.

02:09. NASA сообщило о запланированном на сегодня возвращении экипажа Crew-12 с Международной космической станции.

Ночь: что произошло с 21:00 до 06:00

Минтранс сообщил о спасении экипажа атакованного танкера

22:06, 6 октября. Министерство транспорта России сообщило, что танкер «Афрамакс Рио» с грузом нефти, шедший под флагом Либерии, подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Все 23 члена экипажа — граждане Индии — спасены. По предварительной информации ведомства, пострадавших нет.

Министр транспорта Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий происшествия. На момент сообщения в акватории происходило открытое горение нефти. В Минтрансе пояснили, что спасательные суда смогут безопасно приблизиться к танкеру и приступить к тушению после снижения интенсивности огня; имеющихся сил и средств, по оценке ведомства, достаточно.

Из-за пожара власти федеральной территории «Сириус» закрыли пляжи и попросили жителей и гостей ограничить длительное пребывание на улице, а по возможности — не открывать окна. Глава администрации Дмитрий Плишкин позднее сообщил, что концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе остаются значительно ниже предельно допустимых значений. Контроль состояния воздуха и воды организовали совместно с Росгидрометом.

Аэропорты Поволжья и Удмуртии ограничили полеты

02:16–04:01. Росавиация сообщила о временной приостановке приема и выпуска воздушных судов в нескольких аэропортах. Первое ночное сообщение касалось Казани, Самары, Саранска, Ульяновска и Чебоксар. В 03:07 стало известно об аналогичных ограничениях в Ижевске, а в 04:01 — в Бугульме и Нижнекамске.

Ведомство объяснило меры необходимостью обеспечить безопасность полетов. Сообщения в 02:16 и 02:50 относились к одной и той же группе из пяти аэропортов: это повторное подтверждение ограничений, а не дополнительные закрытия.

Объявленные меры касались как прибывающих, так и вылетающих самолетов. В рассмотренных ночных сообщениях Росавиация не называла срок возобновления работы, число задержанных рейсов или количество пассажиров, которых затронули ограничения.

Над Пензенской областью уничтожили три беспилотника

02:45. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об уничтожении трех беспилотников над регионом. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Глава области опубликовал сведения в своем официальном канале. Точные места перехвата и падения обломков в сообщении не приводились. Указанная цифра относится к Пензенской области и не является общей сводкой по всем российским регионам за минувшую ночь.

Камчатка ощутила землетрясение силой до пяти баллов

03:30 по Москве, 12:30 по местному времени. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Авачинском заливе у юго-восточного побережья Камчатки. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в 76 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Очаг залегал на глубине 45 километров под морским дном. В краевой столице, согласно инструментальным данным, толчки ощущались силой до пяти баллов. Угроза цунами не объявлялась. Сообщение о землетрясении появилось в 03:47 по московскому времени.

Трамп анонсировал разговор с Путиным

02:18. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Мэриленде, что у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным и он должен состояться в ближайшее время. Точную дату и повестку американский президент не назвал.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, обсуждал ли Трамп с российским коллегой заболевание сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Сам факт состоявшегося разговора этим сообщением не подтверждается.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о стабильной санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутске и Шелехове. Проверка института не выявила аварий при работе с патогенными микроорганизмами. Среди обследованных контактных лиц обнаружили два случая коронавирусной и два случая риновирусной инфекции; возбудители других инфекционных заболеваний, по данным ведомства, не выявлены.

Президент США высказался о завершении конфликта с Ираном

02:37. Трамп заявил, что конфликт с Ираном должен завершиться в скором времени. Выступая на мероприятии в Мэриленде, он сказал, что остается определить способ его окончания.

Конкретных сроков, условий соглашения или согласованных с иранской стороной решений президент США не представил. Его слова отражают позицию американской администрации и сами по себе не означают объявления перемирия либо прекращения военных действий. Трамп также заявил, что для него остается проблемой неопределенность относительно того, кто руководит Ираном.

Американское командование опровергло сообщение о падении вертолета

02:13. Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке — CENTCOM — отвергло сообщения о крушении вертолета американских ВМС в Красном море.

По заявлению командования, сведения, которые распространяли иранские государственные СМИ, не соответствуют действительности. CENTCOM сообщило, что американские военные летательные аппараты и личный состав в регионе находятся в безопасности, а потерь