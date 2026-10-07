Индия заявила о вкладе в переговоры России и Украины

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на брифинге в среду заявил, что его страна стремится внести вклад в переговоры России и Украины. По его словам, речь идёт о вопросах охраны судоходства, экспорта энергоресурсов и зерна, а также о возможном взаимном отказе от атак. Джайсвал подчеркнул, что Индия продолжает переговоры и с Москвой, и с Киевом.

Он отметил, что Нью-Дели старается быть полезным, начиная с безопасности судоходства в Чёрном море и заканчивая насущными темами, которые волнуют обе стороны. Индия, по его словам, взаимодействует с участниками конфликта в рамках усилий по достижению мира.

Джайсвал заявил, что такой подход получил высокую оценку как от Москвы, так и от Киева. Он напомнил, что дипломатия и диалог являются путём вперёд в этом конфликте. Представитель МИД также повторил слова премьер-министра Нарендры Моди о том, что сейчас не эпоха войны и решения не могут быть найдены на поле боя.

Джайсвал сослался на комментарии президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, имея в виду, что обе стороны высоко оценили усилия Индии по завершению конфликта. Ранее Сибига сообщал о четырёх предложениях по перемирию, поступивших от Индии, Турции, Египта и США.

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