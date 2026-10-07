Ряд стран Евросоюза выражает недовольство новыми инициативами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в сфере безопасности, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов. По их мнению, они могут дублировать функции НАТО и уже существующие механизмы ЕС.

Речь идет о предложенном фон дер Ляйен новом протоколе чрезвычайной безопасности, который должен координировать действия стран ЕС при серьезном кризисе. Вместе с инициативой по созданию «Европейского совета безопасности» он войдет в новую Европейскую стратегию безопасности.

По данным издания, стратегию планируют представить в начале ноября. Она уже вызывает недовольство в европейских столицах.

Бывший официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что путаница и дублирование могут замедлить принятие решений. По ее словам, это имеет последствия, поскольку время всегда имеет решающее значение.

Высокопоставленный дипломат одной из стран ЕС отметил, что уже есть действующие механизмы, включая комплексный механизм политического реагирования на кризисы. Он хорошо работал во время пандемии и других кризисов.

По информации Politico, недовольство возникает на фоне стремления фон дер Ляйен расширить роль Еврокомиссии и свою собственную в вопросах безопасности. Ряд столиц опасается, что новые структуры будут пересекаться с функциями НАТО.

Европейские дипломаты также опасаются непонимания и недовольства партнеров по блоку, в частности в Вашингтоне. До этого ЕС и НАТО координировали усилия по безопасности, избегая дублирования структур.

Власти ЕС затеяли создать свой Пентагон.

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