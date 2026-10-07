Ирак готовится отправлять нефть в Сирию грузовиками

Иракскую нефть могут начать перевозить через Сирию в обход Ормуза

Сирийское правительство и Ирак близки к заключению соглашения о сухопутном транзите иракской нефти через территорию Сирии. Поставки планируется организовать с помощью грузовиков, чтобы частично перенаправить экспортный поток в обход Ормузского пролива, заявил генеральный директор Syrian Petroleum Company Юсеф Киблави в интервью Bloomberg.

По его словам, сделка между двумя странами практически согласована, а перевозки могут начаться в ближайшее время. Киблави рассчитывает, что первая колонна грузовиков с иракской нефтью прибудет в Сирию уже к середине октября.

План предполагает использование сухопутного маршрута для доставки нефти из Ирака. На фоне продолжающихся рисков для судоходства через Ормузский пролив Багдад также рассматривает альтернативные пути экспорта через сирийский порт Баниас и ливанский Триполи.

29 августа премьер-министр Ирака Али аз-Зейди поручил профильным ведомствам ускорить разработку проектов по возобновлению нефтяных поставок через эти порты. В Багдаде заявляли о намерении значительно увеличить экспортные возможности страны.

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