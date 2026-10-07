Иран проиграл: Ормуз снова качает нефть на Запад

Рубио: объемы поставок через Ормуз вернулись к уровню до конфликта с Ираном

Объемы поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулись к уровню до начала конфликта США и Ирана, заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом в Афинах.

По словам Рубио, сейчас через пролив проходит почти столько же нефти, сколько было до начала конфликта. Других деталей он не привел.

До этого Тегеран заявлял, что не допустит возобновления судоходства через Ормузский пролив, пока Вашингтон не выполнит его требования. Иран также заявлял о сохранении полного контроля над проливом.

Ормузский пролив остается ключевой артерией для поставок нефти из Персидского залива. Через него транспортируется значительная часть мировых объемов торговли нефтью.

О реакции Ирана на заявление Рубио не сообщается. Комментариев Тегерана по поводу объемов поставок в публикации не приводится.

Ранее Bloomberg сообщал, что экспорт нефти Саудовской Аравией вырос с 3,4 млн баррелей в день в августе до 6,1 млн баррелей в сентябре. JPMorgan оценивал, что с Ближнего Востока поступает 98% от уровня до ударов.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. Конфликт остается неурегулированным.

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