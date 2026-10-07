Израиль закрыл КПП с Газой в годовщину атаки ХАМАС

Израиль закрыл КПП на границе с Газой и изолировал Западный берег

Израиль закрыл все контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа и ввел режим полной изоляции палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан 7 октября, сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях. Мера связана с третьей годовщиной атаки боевиков ХАМАС.

По данным ведомства, режим полной изоляции введен в районе Иудеи и Самарии. Гуманитарная помощь в сектор Газа поступать не будет.

Израиль также закрывал все КПП на границе с палестинским анклавом и вводил режим изоляции Западного берега 5 октября. Тогда в стране проходили государственные памятные церемонии.

Ранним утром 7 октября 2023 года вооруженные участники ХАМАС и других палестинских группировок вторглись из Газы на израильскую территорию. Вторжение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом около 250 заложников.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары. После этого он начал наземную операцию в анклаве, активная фаза которой продолжалась с перерывами почти два года.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана Дональда Трампа. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.

Израильские войска отошли на так называемую желтую линию, сохранив под контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод войск и размещение международных стабилизационных сил, но Израиль требует сперва разоружить отряды ХАМАС.

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