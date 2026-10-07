Хуситы атаковали аэропорт Адена

Хуситы выпустили ракеты по аэропорту Адена в Йемене

Две ракеты, выпущенные поддерживаемыми Ираном хуситами, были нацелены на международный аэропорт Адена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на управление безопасности города.

О жертвах не сообщается. Аэропорт Адена является главными международными транспортными воротами для частей Йемена, находящихся вне контроля хуситов.

Атака произошла на фоне возобновившихся боев после наступления хуситов вдоль побережья Красного моря.

Ранее коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила о перехвате баллистической ракеты, запущенной в сторону города Хамис-Мушайт. По данным коалиции, ракетные угрозы исходили из Саны, Саады и Амрана.

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