Хуситы вернули контроль над стратегическим проливом

Бои за Дубаб: хуситы заявили о восстановлении позиций на юго-западе Йемена

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о восстановлении контроля над ключевыми точками в прибрежной зоне на юго-западе Йемена. Как сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на источники, боевики вернули важнейшие области после активизации столкновений с поддерживаемыми Саудовской Аравией коалиционными силами.

По словам двух представителей повстанцев, под их контроль перешли город Дубаб, соседняя деревня Аль-Джадид и Баб-эль-Мандебский пролив. Это произошло на фоне контрнаступления правительственных войск, ранее сообщавших об освобождении порта Моха.

Официальный представитель властей Йемена опроверг информацию о потере территорий. При этом издание Middle East Eye отмечает, что различные источники указывают на сохранение позиций «Ансар Аллах» в портовом городе Моха. Бои концентрируются вокруг Дубаба, расположенного в 54 километрах к югу от Мохи.

Конфликт перекинулся на территорию Саудовской Аравии. Главное управление гражданской авиации королевства сообщило о гибели трех человек и ранении 36 в результате атак хуситов на Международный аэропорт имени короля Халида под Эр-Риядом и аэропорт Абхи.

Представитель саудовской коалиции генерал-майор Турки аль-Малики заявил об успешной операции в йеменской столице Сане. По его словам, авиаудар был нанесен по пусковой установке баллистических ракет, когда операторы готовили ее к новому обстрелу территории Саудовской Аравии.

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