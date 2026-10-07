Европейский союз столкнулся с масштабными трудностями на топливном рынке, которые особенно остро затрагивают сегмент дизельного топлива, из-за чего грядущие осень и зима станут для объединения крайне тяжелыми. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чьи слова приводит информационное агентство SITA.

«Хьюстон, у нас проблемы», — описал словацкий премьер готовность сообщества к отопительному сезону, подчеркнув, что «у Европы — серьезная проблема с нефтью и топливом». По оценке главы словацкого правительства, критическая ситуация складывается под влиянием целого комплекса факторов, включая геополитическую напряженность на Ближнем Востоке и глобальную перестройку традиционных торговых маршрутов поставки нефтепродуктов.

Крылатая фраза «Хьюстон, у нас проблемы» отсылает к знаменитой аварии во время миссии американского корабля «Аполлон-13» в 1970 году. Тогда после взрыва кислородного баллона на пути к Луне экипаж передал в Центр управления полетами в Хьюстоне сообщение о критической неисправности на борту. Впоследствии после выхода одноименного голливудского фильма выражение стало устойчивым и теперь повсеместно используется для ироничного или тревожного описания внезапно возникших масштабных и трудноразрешимых проблем.