...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 1072

Киевлянину грозит реальный срок за съёмку ПВО

СБУ задержала киевлянина за съёмку установки ПВО на мосту

СБУ задержала киевлянина за съёмку установки ПВО на мосту
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дмитрий Ларин

Украинская спецслужба задержала жителя Киева, который заснял на видео размещение установки ПВО на мосту и отправил запись подсанкционному блогеру, ранее работавшему на каналах Медведчука. Об этом сообщила СБУ. Задержанному может грозить до восьми лет заключения.

На кадрах, обнародованных спецслужбой, можно увидеть, где именно стоит установка, и что она размещена на мостовом сооружении. Автор публикации, получивший видео, находится за пределами Украины. Других подробностей о деле спецслужба не приводит.

Ранее сообщалось, что в столице Украины разместили двенадцать автоматических огневых точек для противодействия реактивным «Шахедам». Судя по всему, задержанный запечатлел одну из таких турелей.

На фоне ударов по мостам через Днепр в Киеве возникал транспортный коллапс. Власти полностью закрывали Южный мост и ограничивали проезд по Дарницкому, затем все переправы открыли, но ограничения стали вводить лишь при воздушной тревоге. На Северном мосту восстановили повреждённый участок и натянули лёгкие антидроновые сети. Военный эксперт Андрей Колесник заявлял, что такие сети не дадут эффекта против реактивных «Гераней». The Guardian также писал о нехватке ракет для Patriot и сложностях с перехватом российских реактивных дронов.

Подписаться

Автор: