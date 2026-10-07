Киевлянину грозит реальный срок за съёмку ПВО

Украинская спецслужба задержала жителя Киева, который заснял на видео размещение установки ПВО на мосту и отправил запись подсанкционному блогеру, ранее работавшему на каналах Медведчука. Об этом сообщила СБУ. Задержанному может грозить до восьми лет заключения.

На кадрах, обнародованных спецслужбой, можно увидеть, где именно стоит установка, и что она размещена на мостовом сооружении. Автор публикации, получивший видео, находится за пределами Украины. Других подробностей о деле спецслужба не приводит.

Ранее сообщалось, что в столице Украины разместили двенадцать автоматических огневых точек для противодействия реактивным «Шахедам». Судя по всему, задержанный запечатлел одну из таких турелей.

На фоне ударов по мостам через Днепр в Киеве возникал транспортный коллапс. Власти полностью закрывали Южный мост и ограничивали проезд по Дарницкому, затем все переправы открыли, но ограничения стали вводить лишь при воздушной тревоге. На Северном мосту восстановили повреждённый участок и натянули лёгкие антидроновые сети. Военный эксперт Андрей Колесник заявлял, что такие сети не дадут эффекта против реактивных «Гераней». The Guardian также писал о нехватке ракет для Patriot и сложностях с перехватом российских реактивных дронов.