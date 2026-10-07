Кличко рассказал о последствиях удара по Киеву

Мэр Кличко заявил о повреждениях зданий и складов после ударов по Киеву

В Киеве в ночь на 7 октября зафиксировали повреждения объектов сразу в нескольких районах города. Как в Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко, последствия отмечаются в Оболонском, Подольском, Шевченковском и Дарницком районах.

В Оболонском районе повреждения пришлись на территорию с нежилой застройкой. В Подольском районе пострадали складские помещения. К местам происшествий направили экстренные службы.

Еще один эпизод зафиксирован в Шевченковском районе, где также сообщается о попадании на территории нежилых объектов. Информация о масштабах повреждений уточняется.

В Дарницком районе после падения обломков возникло возгорание на открытой местности. На момент первых сообщений подробных данных о последствиях этих эпизодов не приводилось.

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