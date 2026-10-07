Кодзя потребовал от Коидзуми мер после убийства на Окинаве

Кодзя прибыл в Токио на встречи с руководством Японии

Губернатор Окинавы Гэнта Кодзя встретился с министром обороны Японии Синдзиро Коидзуми и потребовал принять эффективные и фундаментальные меры в связи с убийством местной жительницы, в совершении которого подозревают морпеха США, сообщило агентство Kyodo. Коидзуми пообещал серьезно отнестись к позиции Окинавы.

Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что хотел бы активизировать консультации по этой проблематике с США. Кодзя специально прибыл в Токио для личных встреч с руководством страны, включая премьер-министра Санаэ Такаити.

Он планировал выразить протест в связи с убийством и потребовать конкретных шагов по пресечению инцидентов с участием американских военных. Ранее губернатор обещал добиваться от Такаити снижения бремени от военных объектов США.

4 октября на Окинаве арестовали 20-летнего американского морского пехотинца. Его подозревают в убийстве и ограблении 39-летней женщины в городе Наха. Арестованный причастность к убийству отрицает.

Глава японского МИД Тосимицу Мотэги вызвал посла США в Токио Джорджа Гласса и выразил ему протест. Коидзуми потребовал от командующего ВС США в Японии генерал-лейтенанта Стивена Джоста принять жесткие меры по наведению дисциплины в войсках.

Такаити, выступая перед парламентом, резко осудила случившееся. Законодательное собрание города Наха 6 октября единогласно приняло резолюцию с осуждением убийства и требованием пресечь повторение таких инцидентов.

На Окинаве сосредоточено более 70% площади всех объектов американских вооруженных сил в Японии, включая крупнейшую за пределами США базу ВВС Кадена. Инциденты с военными США там происходят практически постоянно.

Командование США ужесточило правила для военных на Окинаве.

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