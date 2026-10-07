...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 1728

Командование США ужесточило правила для военных на Окинаве

США ввели комендантский час для военных на Окинаве после убийства женщины

США ввели комендантский час для военных на Окинаве после убийства женщины

Американское военное командование на Окинаве объявило о введении комендантского часа для своих солдат, находящихся в этой самой южной японской префектуре. Поводом послужило убийство местной жительницы, в котором подозревают американского морпеха.

Согласно обнародованному заявлению, ограничения вводятся на тридцать дней и охватывают всех американских военнослужащих в регионе. Помимо этого, на сорок восемь часов объявлен режим прекращения любой активности, при котором все подразделения обязаны вернуться на базы согласно предписаниям. Также вводится полный запрет на употребление спиртного.

Напомним, что четвертого октября на Окинаве был задержан двадцатилетний морской пехотинец США, подозреваемый в убийстве и ограблении тридцатидевятилетней женщины в городе Наха. Тело погибшей обнаружили в местной гостинице, а предполагаемого преступника вычислили по записям с камер видеонаблюдения. По версии следствия, он задушил женщину, после чего забрал ее кошелек и другие личные вещи. Задержанный американец свою причастность к убийству отрицает.

Ранее сообщалось, что Вэнс назвал условие США для завершения войны с Ираном.

Подписаться

Автор:
США Иран

Что еще почитать