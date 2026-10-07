Комбинат в Киевской области, где производили ракеты "Фламинго", остановил работу

Предприятие "Киевский картонно-бумажный комбинат", где производились крылатые ракеты "Фламинго", остановило работу.

Об этом в среду сообщили в компании. В публикации уточняется, что в настоящее время работа производства приостановлена.

Ранее в среду в МО России сообщали о том, что ВС РФ поразили в Обухове Киевской области картонно-бумажный комбинат, где производились и хранились крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" и их комплектующие.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили цех сборки БПЛА в Киеве.