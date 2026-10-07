Кровавая бойня в Польше: 19-летний студент устроил резню в колледже

Семь человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии в результате вооруженного нападения на профессионально-техническое училище в польском городе Остроленка. Об этом сообщает польское издание RMF FM со ссылкой на данные своего корреспондента.

«По меньшей мере семь человек получили ранения, большинство из них — студенты, а также один учитель», — передает издание. Инцидент произошел в учебном заведении в среду утром. По предварительным результатам расследования, нападавший использовал холодное оружие, целенаправленно атакуя находящихся в здании молодых людей.

Сразу после совершения преступления нападавший попытался скрыться с места происшествия, но был оперативно задержан правоохранителями. «Нападавший, скрывшийся из школы после нападения, арестован», — сообщает издание.

Журналисты установили личности участников ЧП. Задержанным оказался 19-летний учащийся этого же училища. Сотрудники полиции поймали молодого человека недалеко от городского пляжа на реке Нарев. В настоящее время на месте работают экстренные службы и следственная группа.