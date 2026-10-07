Лавров указал на попытки Киева сорвать выборы в России

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ заявил, что киевский режим попытался сорвать российские выборы сразу после того, как Москва дала согласие на предложение США о трёхсторонней встрече по Украине. Об этом он рассказал журналистам.

Лавров напомнил слова президента РФ Владимира Путина: американская сторона выступила с инициативой организовать такие переговоры, а Россия согласилась определиться со всеми деталями после выборов в Госдуму. По словам министра, как только Москва ответила американцам, Киев начал предпринимать всё, чтобы помешать голосованию.

Лавров обратил внимание, что в течение всех трёх дней выборов, особенно 20 сентября, украинская сторона совершила беспрецедентное количество терактов против гражданских объектов. В том числе удары наносились по избирательным участкам, где находились участковые избирательные комиссии. Несколько человек получили ранения.

Ранее Лавров отмечал, что США с пониманием восприняли аргументы России по трёхсторонней встрече. Москва, по его словам, хочет понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентёров. Американская сторона приняла эти доводы к сведению.

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