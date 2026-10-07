Лавров заявил о понимании США позиции России

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Соединённые Штаты с пониманием восприняли аргументы России по поводу трёхсторонней встречи по Украине. По его словам, американская сторона приняла к сведению доводы Москвы.

Лавров напомнил, что Вашингтон выступил с инициативой организовать трёхсторонние переговоры. Россия согласилась, но при условии проведения парламентских выборов. Однако, по словам министра, сразу после этого киевский режим начал делать всё, чтобы сорвать выборы в Госдуму в течение всех трёх дней.

В таких условиях Москва хочет понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентёров. Лавров подчеркнул, что это для России очень важно.

Ранее Лавров заявлял, что на период переговоров СВО остановлена не будет.

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