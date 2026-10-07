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Политика 2066

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

Ким Чен Ын поздравил Путина с 74-летием и пожелал победы

Ким Чен Ын поздравил Путина с 74-летием и пожелал победы
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравление по случаю его 74-летия. Российский лидер отмечает день рождения 7 октября, о послании главы Северной Кореи сообщило государственное агентство ЦТАК.

В обращении Ким Чен Ын назвал Путина близким другом и выразил ему теплые пожелания. Он также заявил, что рад сложившимся между ними отношениям и развитию сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

Глава КНДР отметил укрепление позиций России и подтвердил намерение продолжать совместную работу в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства двух государств. Ким Чен Ын подчеркнул, что развитие союзнических отношений с Москвой остается неизменным курсом Пхеньяна.

В поздравительном послании северокорейский лидер также вновь выразил поддержку России. Отношения Москвы и Пхеньяна заметно укрепились после заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне 2024 года.

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Автор:
Владимир Путин Ким Чен Ын Россия Корея КНДР Владимир Москва