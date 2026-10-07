МВД Литвы намерено привлечь армейские части для усиления охраны границы с Калининградской областью РФ, сообщил министр внутренних дел Мартинас Кателинас. По его словам, ситуация на литовско-российской границе спокойная, а привлечение армии — превентивная мера.

Кателинас написал, что обратился к министру обороны Робертасу Каунасу с просьбой привлечь вооруженные силы в помощь пограничникам. Публикацию он разместил на своей странице в соцсети.

Глава МВД пояснил, что решение принято с учетом общей ситуации в регионе. Других деталей он не привел.

О конкретных сроках привлечения армии и численности задействованных сил не сообщается. Комментариев Минобороны Литвы по этому поводу нет.

Литва уже усиливала меры безопасности на границе. Власти балтийской республики регулярно заявляют о необходимости укреплять восточный фланг НАТО.

До этого Литва заявила о готовности принять военную базу США на постоянной основе. Министр обороны Каунас говорил, что страна компенсирует затраты на пребывание американских военных.

В июне 2026 года США вывели из Литвы тяжелый батальон, который размещался там на ротационной основе с 2019 года. О дальнейшей перспективе своего присутствия Вашингтон не уведомлял.

Литва продает себя США ради защиты от России.

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