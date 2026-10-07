Литва захлопнула дверь перед украинскими беглецами

Правительство Литвы ввело дополнительное условие для украинских беженцев, подлежащих воинской обязанности: теперь им придется подтвердить, что они ее исполнили, сообщается на сайте органов госвласти республики. Решение принято при продлении временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года.

Доказательством исполнения воинской обязанности будет считаться законное пересечение украинской границы при выезде из страны, штамп о выезде в паспорте или официальный документ об освобождении либо прохождении службы.

Новое правило не будет применяться к тем, кто получил временную защиту в любой стране ЕС до 4 августа этого года и непрерывно сохраняет этот статус. Исключение сделано и для тех, кто до указанной даты подал заявление в Литве, но пока не получил ответа.

По данным МВД, разрешения на временное проживание на основании временной защиты имеют 52 052 человека. Миграционный департамент ежедневно регистрирует по 30-40 новых заявлений.

Механизм временной защиты в ЕС действует с марта 2022 года. Он позволяет беженцам быстро получить право на проживание, работу и доступ к основным услугам, не дожидаясь стандартных процедур международной защиты.

В июле Совет ЕС решил продлить механизм до 4 марта 2028 года, после чего страны-члены начали продлевать разрешения на национальном уровне. Сейчас в ЕС со статусом временной защиты проживают около 4,4 млн украинцев.

Крупнейшие общины украинцев с таким статусом находятся в Германии, Польше и Чехии. По данным ЕС, взрослые мужчины составляют около 27% всех пользующихся защитой, женщины — 43%, несовершеннолетние — 30%.

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