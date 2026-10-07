Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ведет Берлин к краху, выступая с резкими обвинениями в адрес России, считает подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. Так он отреагировал на заявление главы немецкого правительства о том, что Москва якобы ведет войну против Европы.

Дэвис написал в соцсети, что подобные высказывания носят провокационный характер и могут навредить интересам Германии. По его словам, они не вызывают страха в России и не заставляют ее подчиниться требованиям канцлера.

Аналитик отметил, что Берлину необходимо срочно менять риторику. Он предупредил, что если Германия потерпит крах, за ней последует и весь остальной Запад.

Президент России Владимир Путин неоднократно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны альянса. По его словам, западные политики регулярно запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе и при отказе Запада от курса на милитаризацию континента.

Жо этого в Германии заявление Мерца о помощи Украине возмутило сопредседателя АдГ Алису Вайдель. По опросу INSA, работу Мерца положительно оценивали 15% немцев, 79% были недовольны.

Профессор разоблачил Мерца: канцлер пугает войной ради себя.

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