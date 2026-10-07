Канцлер Германии Фридрих Мерц пожаловался на то, что, по его мнению, СМИ представляют в негативном свете его деятельность и работу правительства. На конференции, организованной Handelsblatt и WirtschaftsWoche, он призвал писать о позитивном.

Мерца спросили, что бы он написал, будучи колумнистом изданий. Он ответил, что написал бы: прекратите наконец нападки на федеральное правительство и канцлера.

Согласно опросу института Infratest dimap для телеканала ARD, рейтинг одобрения деятельности Мерца упал до 10%. Это минимальный показатель для главы правительства ФРГ за всю историю подобных опросов с 1997 года.

Других деталей исследования не приводится. О реакции немецких СМИ на заявление канцлера не сообщается.

До этого опрос INSA по заказу Bild показывал, что работу Мерца положительно оценивали 15% немцев, а 79% были недовольны. Работу правительства ФРГ одобряли 14% респондентов.

Мерц теряет популярность на фоне экономической политики и планов создать сильнейшую в Европе армию. По мнению экспертов, попытка Германии сформировать независимые от американского ВПК силы обречена на провал.

На выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября ХДС Мерца набрал всего 17,2%. В Берлине партия пропустила вперед «Левых», а в Мекленбурге — Передней Померании впервые не смогла преодолеть пятипроцентный барьер.

«Альтернатива для Германии» отвесила хороший пендель Мерцу.

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