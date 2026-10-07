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Политика 6986

Мерц сломался: канцлер умоляет прессу о пощаде

Мерц попросил прессу прекратить нападки на правительство ФРГ

Мерц попросил прессу прекратить нападки на правительство ФРГ
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия

Канцлер Германии Фридрих Мерц пожаловался на то, что, по его мнению, СМИ представляют в негативном свете его деятельность и работу правительства. На конференции, организованной Handelsblatt и WirtschaftsWoche, он призвал писать о позитивном.

Мерца спросили, что бы он написал, будучи колумнистом изданий. Он ответил, что написал бы: прекратите наконец нападки на федеральное правительство и канцлера.

Согласно опросу института Infratest dimap для телеканала ARD, рейтинг одобрения деятельности Мерца упал до 10%. Это минимальный показатель для главы правительства ФРГ за всю историю подобных опросов с 1997 года.

Других деталей исследования не приводится. О реакции немецких СМИ на заявление канцлера не сообщается.

До этого опрос INSA по заказу Bild показывал, что работу Мерца положительно оценивали 15% немцев, а 79% были недовольны. Работу правительства ФРГ одобряли 14% респондентов.

Мерц теряет популярность на фоне экономической политики и планов создать сильнейшую в Европе армию. По мнению экспертов, попытка Германии сформировать независимые от американского ВПК силы обречена на провал.

На выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября ХДС Мерца набрал всего 17,2%. В Берлине партия пропустила вперед «Левых», а в Мекленбурге — Передней Померании впервые не смогла преодолеть пятипроцентный барьер.

«Альтернатива для Германии» отвесила хороший пендель Мерцу.

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