МИД РФ сказал о наращивании взаимодействия со странами ОДКБ

МИД России заявил, что дальнейшее наращивание взаимодействия с государствами, являющимися членами Организации Договора о коллективной безопасности является одним из приоритетов внешней политики РФ.

Заявление было сделано к 24-й годовщине подписания Устава Организации Договора.

Члены ОДКБ - Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Членство Армении в организации приостановлено с 2024 года. Сербия имеет статус государства-наблюдателя.

2 октября президент России Владимир Путин заявил, что результаты учений "Центр-2026", а также командно-штатных учений "Взаимодействие-2026" в рамках ОДКБ повысят эффективность реагирования российских войск на внешние угрозы.

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