Минфин Финляндии ударил по пожилым

Министерство финансов Финляндии предложило постепенно поднять пенсионный возраст до 70 лет для повышения уровня занятости населения. Мера изложена в докладе на сайте ведомства.

В докладе указано, что одним из вариантов является пенсионная реформа, при которой минимальный пенсионный возраст по старости увеличивался бы на шесть месяцев для каждой возрастной группы. Это будет продолжаться, пока порог не достигнет 70 лет.

По оценке ведомства, такая мера позволит повысить уровень занятости и простимулировать экономический рост страны. Повышение пенсионного возраста увеличит число работающих на 50-120 тыс. человек.

О сроках реализации реформы и ее этапах не сообщается. Не приводятся и данные о том, как инициатива скажется на размере пенсий.

Комментариев правительства Финляндии и профсоюзов по этому поводу нет. Других деталей доклада в публикации не приводится.

Финляндия, как и другие страны Северной Европы, сталкивается со старением населения и ростом нагрузки на пенсионную систему. Пенсионный возраст там уже повышался в рамках предыдущих реформ.

Тема повышения пенсионного возраста вызывает споры в европейских странах. Профсоюзы обычно выступают против таких мер, указывая на тяжелые условия труда и неравенство в продолжительности жизни.

Западные аналитики оценили изменения возраста выхода на пенсию в мире.

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