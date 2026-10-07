Украину ожидает тяжелейший период, в ходе которого страну будут силой принуждать к завершению конфликта через катастрофу. Об этом заявил украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

«Грубо говоря, зима, в которой, на мой взгляд, Украина может понести потери намного больше, чем Россия. И тогда следующий поворот событий — это весна 27 года. Я назвал этот вариант "принуждение к миру через катастрофу"», — отметил эксперт. По его мнению, из-за упущенных возможностей для дипломатии и затягивания боевых действий такой сценарий теперь стал базовым.

Киевское руководство уже прекрасно осознало к чему все идет и предпринимает попытки договориться о перемирии. Однако выдвигаются условия не приемлемые для России и не учитывающие интересы Москвы, поэтому результаты это не приносит.

«Принуждение к миру через катастрофу без кавычек, к сожалению, это самый для нас жестокий и тяжёлый вариант, который допущен был тем, что затянута война, что сорваны были предыдущие попытки переговоров», — констатировал Ермолаев.

Ранее военный корреспондент Александр Коц, комментируя появившиеся у украинского МИДа инициативы о различных форматах перемирия, подчеркивал, что ни один из предложенных Киевом вариантов не отвечает целям и задачам специальной военной операции. Поэтому, по его словам, на любые мирные предложения в сложившихся условиях необходимо отвечать еще более мощными ударами по болевым точкам противника до полного прекращения сопротивления.

Читайте материал: "«Бить пока не отключится»: Коц ответил Киеву на лживый план мира"