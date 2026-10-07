«Мира не будет»: офис Зеленского попросил украинцев принять реальность

Верещук: в обозримом будущем мира не будет, украинцы должны принять реальность

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что в ближайшее время прекращения боевых действий ожидать не стоит, и призвала граждан трезво смотреть на происходящее. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В обозримом будущем мира не будет. Независимо от того, как мы этого хотим. Надо принять эту реальность и, соответственно, строить жизнь», — отметила она.

Верещук подчеркнула, что выступает с подобными заявлениями не из желания затянуть конфликт, а из стремления избежать иллюзий. «Говорю это не потому, что я хочу продолжения войны. Говорю это, потому что не хочу лгать», — пояснила она, добавив, что правда, какой бы тяжелой она ни была, дает силы для дальнейшего сопротивления.

Чиновница также указала на возрастающую роль тыла и гражданской защиты в условиях затяжного противостояния. «В войне на истощение решающее значение имеет прочность тыла. В частности, гражданская защита и общественная стойкость», — заключила представитель офиса украинского лидера, подчеркнув необходимость перестройки тыловых процессов.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции еще раз подчеркнул необходимость надежно урегулировать украинский кризис "путем устранения его хорошо известных всем первопричин".

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